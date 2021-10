Mini Vanoni, l’As Premana conclude ai piedi del podio tra le società

40 società e 350 giovani atleti partecipanti

Sofia Piazza chiude al secondo posto tra le Esordienti

MORBEGNO – La lunga giornata di sport del Trofeo Vanoni è iniziata sin dal primo mattino quando gli atleti si sono messi in fila per ritirare il pettorale: autocertificazione, green pass, misurazione della temperatura, norme stringenti che gli organizzatori hanno fatto rispettare scrupolosamente.

Prima delle gare dei big che hanno visto l’exploit del Falchi di Lecco, sono scese in campo le categorie giovanili. Alle 9 precise le Esordienti femminili hanno aperto le “ostilità”, la 44^ edizione del Mini Vanoni, con le piccole atlete impegnate sul giro cittadino di 845m interamente ricavato nel centro storico. Sono state 40 le atlete al via e dopo quasi 3’ di gara sul rettilineo finale una volata a due per la vittoria: Caterina Vavassori del Gp Valchiavenna e Sofia Piazza dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, concludono spalla a spalla con la prima a vincere in 2’44”1 contro i 2’44”9 della lecchese. 13^ Michela Pomoni del Premana in 3’13”8, le compagna di club Nina Gianola 17^ in 3’19”5, Nina Pomoni 30^ in 3’37”1 e Gloria Lizzoli 34^ in 3’46”9.

Stesso giro per gli Esordienti maschili, sono ben 70 i piccoli atleti che cercano di farsi largo sulla linea di partenza per non perdere metri nelle battute iniziali. Giuseppe Tirinzoni in 2’39”7 vince per se stesso e per il Gp Talamona, il miglior lecchese è Michele Brumana della Pol Pagnona che conclude in 2’56”7 al 10° posto, seguito a ruota da Filippo Mandelli del Team Pasturo all’11° in 2’57”2, al 17° Diego Pomoni del Premana con 3’02”5, a seguire 4 compagni di club con al 23° posto Oscar Gianola in 3’08”2, al 33° Lorenzo Pomoni in 3’13”6, al 40° Nicola Pietro Gianola in 3’20”0 e al 42° Riccardo Fazzini in 3’21”2, al 43° Matteo Orlandi (Team Pasturo) in 3’21”8, al 56° Alessandro Rocca (Team Pasturo) in 3’37”2 e al 62° Giacomo Gianola (Premana) in 3’42”6.

Le Ragazze in gara su 1280m con un minimo dislivello, solo 38metri: a tagliare vittoriosa il traguardo in 4’27”6 per il Gp Talamona è Tabatha Spini, sfiora il podio per il Cs Cortenova Denise Mascheri che con 4’35”8 si prende il 4° posto. Al 9° posto, per la stessa squadra, Caterina Ciacci con 4’47”5, Carolina Fazzini (Premana) in 4’54”5 è 15^, al 20° posto Silvia Orlandi (Team Pasturo) in 5’02”5, al 22° Greta Piras (Cs Cortenova) in 5’12”8, al 31° Chiara Gianola (Premana) in 5’20”6, al 33° Siria Pomoni (Premana) in 5’22”2, al 49° Eliana Gianola (Premana), in 6’53”5.

Si allunga la distanza e aumenta il dislivello

Si inizia a salire di categoria e i Ragazzi devono correre per 1480m con 66m di dislivello, questa volta tocca al rappresentante della Pol Albosaggia tagliare per primo il traguardo, Filippo Bertazzini stacca tutti grazie al suo 5’44”5. Tre atleti del Premana per la leadership provinciale, Francesco Gianola 8° in 6’05”1, Ivan Pomoni 10° in 6’11″9, Hubert Pomoni 14° in 6’21”5, Leonardo Milesi (Team Pasturo) 18° in 6’27”4, Andrea Colombo (Team Pasturo) 22° in 6’39”0, Federico Forni (Team Pasturo) 23° in 6’42”1, Marco Fazzini (Premana) 26° in 6’47”1, Andrea Cederle (Team Pasturo) 27° in 6’47″9, Matteo Tenderini (Premana) 32° in 6’58”0, Rudi Gianola (Premana) 41° in 7’11”2, Michele Bellati (Premana), 47° in 7’20”8 e Tomas Gianola (Premana) 55° in 8’18”6.

Si sale ancora e le Cadette devono percorrere 1940m con 83m di dislivello, a vincere dopo 8’19”2 è Silvia Boscacci della Pol Albosaggia. Volata a tre per l’ultimo gradino del podio, quando sembra che Teresa Buzzella (Us Derviese) possa farcela, viene sorpassata sul traguardo e con 8’39”1 deve accontentarsi del 4° posto, al 6° Ilaria Artusi (Cs Cortenova) in 8’43”4, al 9° Aurora Combi (Cs Cortenova) in 9’11”0, al 12° Cristina Mascheri (Cs Cortenova) in 9’52”5. All’11°, 13° e 18° posto per Premana Maria Fazzini con 10’05”3, Micaela Gianola in 10’15”0 e Olga Corti in 10’21”9, al 26° Aurora Negrini (Team Pasturo) in 11’11”6.

Cadetti al via con le Allieve sulla stessa distanza

Partenza unica per Cadetti e Allieve in gara sui 2645m con 130m di dislivello e 70 partenti, 59 al maschile e 19 al femminile. Tra i Cadetti primo al traguardo Luca Curioni del Gp Valchiavenna in 8’34”0, al 5° posto Lorenzo Milesi (Team Pasturo) in 8’49”6 seguito spalla a spalla, al 6° posto, da Oscar Luigi Pomoni (Premana) in 8’53”9, all’8° il compagno di club Nicola Gianola in 9’17” 3, al 9° Ambrogio Michele Combi (Cs Cortenova) in 9’18”0, al 10° Lorenzo Forni (Team Pasturo) in 9’22”3, al 12° Luigi Festorazzi (Pol Pagnona) in 9’29”4, al 13° Lorenzo Gianola (Premana) in 9’32”2, al 15° Moris Gianola (Premana) in 9’40”7, al 18° Mauro Brumana (Pol Pagnona) in 9’50”1, al 22° Simone Invernizzi (Team Pasturo) in 10’02”, al 24° Michael Gianola (Premana) in 10’05”2, al 30° Filippo Tenderini (Premana) in 10’20”1, al 32° Nicolò Tagliaferri (Pol Pagnona) in 10’30”7, al 33° Marco Mascheri (Cs Cortenova) in 10’33”3, al 36° Tommaso Gianola (Premana) in 10’48”5 e al 41° Mattia Pomoni (Premana) in 11’13”9.

Sfiora il podio Camilla Crippa tra le Allieve

Elisa Peverelli dell’Ag Nedia Sport Asd si impone in 10’10”2, dietro di lei la polacca Marlena Stoklosa in 10’18”0, al 4° posto in 10’39”2 per il Team Pasturo Camilla Crippa che precede la compagna di club Michela Gritti 6^ in 10’55”2. Per Premana al 12° posto Letizia Gianola in 11’56”4, al 15° per l’Us Derviese conclude Benedetta Buzzella in 12’13”0, una posizione in più per Irene Gianola (Premana) che arriva in 13’04”4.

Allievi impegnati sulla distanza più lunga

La gara più lunga del mini Vanoni è quella dedicata agli Allievi, 2465m con 1320m di dislivello, percorrono il primo tratto della gara Assoluta e salgono sino al Tempietto, al via sono in 34 e gli atleti locali si fanno beffare da Fabio Rinaldi della Vallecamonica che vince in 9’38”3, al 7° posto Giulio Mascheri (Cs Cortenova) in 10’02”, seguito al 14° da Antonio Corti in 10’26”0, al 20° da Emanuele Fazzini in 10’55”8, al 22° da Mauro Gianola in 11’46”2, al 25° da Alessandro Gianola in11’46”, tutti del Premana.

Tra le società Morbegno precede Albosaggia e Valchiavenna

Aggiudicatosi il trofeo triennale non consecutivo della 10^ edizione, i padroni di casa del Gs Csi Morbegno partono subito col piede giusto e si aggiudicano la targa “Mons. Danieli am Battaglione Morbegno” in palio alla società vincitrice e che se lo aggiudicherà definitivamente alla sua terza vittoria. Il trofeo è offerto dal gruppo Ana Morbegno e quest’anno farà bella mostra nella bacheca sociale dei diavoli rossi che hanno vinto la classifica tra le società con 1177 punti davanti a Pol Albosaggia che ne totalizza 1078 e al Gp Valchiavenna che chiude sul gradino più basso del podio con 951. Ai piedi del podio con 934 i portacolori del Premana, al 7° quelli del Team Pasturo con 425, Cortenova chiude 10° con 298, la Pol Pagnona 15^ con 155, Atl Lecco Colombo Costruzioni 26^ con 39 e Us Derviese 31^ con 30 punti.