Sci di fondo. Aurora Invernizzi e Cecilia Bonacina conquistano l’argento

Trofeo “Sporting Livigno”, domenica scorso è partito il circuito provinciale Franco Schena

Bene gli sciatori lecchesi, sul podio anche Angelica Selva e Davide Grigi al terzo posto

LIVIGNO – Domenica mattina è partito il Trofeo Sporting Livigno, gara di sci nordico del circuito provinciale Franco Schena. Organizzata dallo società Sporting Livigno sulla pista “Molin”, in gara dai più piccoli degli Under 8 (Super Baby) 1km fino ai (Giovani/Seniores) 7,5km tutti in tecnica classica, ben 279 atleti in gara.

Molto bene i lecchesi in gara: Cecilia Bonacina (Sc Primaluna Giovanni XXIII) nella U12 (3km) conclude al 2° posto, medaglia d’argento anche per Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) nella U16 (5km). Altri due podi per i lecchesi con Davide Grigi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) negli U14 (5km) al 3° posto e Angelica Selva (Nordik Ski Valsassina) nelle Giovani/Seniores (5km) al 3° posto (1^ classificata Seniores). Premiata anche Aurora Ruzza (Nordik Ski Valsassina) 1^ tra le U20.

Tutti i vincitori e tutti i lecchesi

U8 Super Baby 1km: 1^ Greta Longa 7’41”0 (Alta Valtellina)

1° Federico Cantoni 5'29"0 (Alta Valtellina)

U10 Super Baby 2km: 1^ Ilaria Gritti 7'27"3 (Polisportiva Le Prese), 8^ Elisa Rusconi 10'45"4 (Nordik Ski Valsassina), 9^ Giorgia Tantardini 11'45"7 (Nordik Ski Valsassina).

U10 Super Baby 2km: 1° Nathan Confortola 6'40"2 (Alta Valtellina), 17° Lorenzo Bonacina 8'09"2 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 26° Daniel Orlandi 11'40"3 (Nordik Ski Valsassina), 27° Leonardo Busin 12'12"0 (Nordik Ski Valsassina).

U12 Cuccioli 3km: 1^ Viola Vittoria 10'44"2 (Polisportiva Le Prese), 2^ Cecilia Bonacina 11'47"9 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 11^ Martina Bortot 13'18"8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 17^ Sara Gianola 15'08"5 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

U12 Cuccioli 4km: 1° Fabio Coletti 17'37"2 (Alta Valtellina), 8° Mattia Combi 19'17"0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

U14 Ragazzi 4km: 1^ Sara Occhi 17'15"6 (Alta Valtellina), 7^ Nina Pomoni 18'44"5 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

U14 Ragazzi 5km: 1° Niccolò Pedranzini 18'41"3 (Alta Valtellina), 3° Davide Grigi 20'46"1 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 13° Marco Combi 23'46"9 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 21° Matteo Rusconi 27'12"0 (Nordik Ski Valsassina, 29° Mattia Artusi 31'50"6 (Nordik Ski Valsassina), 30° Omar Spotti 32'16"7 (Nordik Ski Valsassina), 32° Michele Gianola 47'05"5 (Nordik Ski Valsassina).

U16 Allievi 5km: 1^ Ines Negroni 21'37"3 (Sc 13 Clusone), 2^ Aurora Invernizzi 22'23"1 (Nordik Ski Valsassina), 6^ Cristina Artusi 24'38"1 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 10^ Alessia Ruzza 26'28"5 (Nordik Ski Valsassina).

U16 Allievi 7,5km: 1° Simon Gazzoni 27'04"0 (Sporting Livigno), 8° Oscar Axel Gianola 29'13"2 (Alta Valtellina), 12° Marco Colombo 30'17"7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Giovani/Seniores 5km: 1^ Stella Giacomelli 20'46"6 (Alta Valtellina), 3^ Angelica Selva 22'44"8 (Nordik Ski Valsassina), 7^ Aurora Ruzza 25'57"1 (Nordik Ski Valsassina).

1^ Stella Giacomelli 20’46”6 (Alta Valtellina), 3^ Angelica Selva 22’44”8 (Nordik Ski Valsassina), 7^ Aurora Ruzza 25’57”1 (Nordik Ski Valsassina). Giovani/Seniores 7,5km: 1° Giacomo Ponti 24’01”6 (Robinson Ski Team).