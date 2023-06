Vam Race. Ottimo terzo posto per Guerriero in Valtellina

L’atleta del team di Moggio impegnato nella Master Cicli Pozzi tra Civo e Dazo

Pepe e Baruffaldi quarto e quinto alla Introbio-Biandino

MOGGIO – Bikers della Vam Race di Moggio protagonisti nei recenti impegni agonistici legati al mondo della mtb. Dalla Valtellina arriva la conquista del podio per Marco Guerriero, capace di cogliere un ottimo terzo posto nella categoria Senior 2 nell’ottava tappa del circuito Master Cicli Pozzi mtb.

Centoquattro i concorrenti al via della gara, disputatasi in provincia di Sondrio: il percorso ha toccato i comuni di Civo e Dazio con un tracciato di 10 km (dsl di 404 mt al giro) da effettuare in base alle categorie. Guerriero ha affrontato tre giri dell’anello.

Nel frattempo, in un’altra valle più vicino a casa per la società, è andata in scena la Introbio-Biandino. Qui, grande lavoro da parte di Angelo Pepe (44’04”) e Davide Baruffaldi (44’56”) che archiviano le loro prove rispettivamente al quarto e quinto posto assoluto.

Un plauso anche ad Alfredo Ticozzi (15° in 52’28”), Piero Selva (21^ in 1h00’24”), Giuliano Colombo Dugoni (24^ in 1h03’44”) e Francesco Castellani (28^ in 1h28’03”). Partenza della gara per tutti i partecipanti dalla piazza principale di Introbio, poi salita verso la Valbiandino per km 7,800. Il traguardo era posto alla Bocca di Biandino a metri 1496 slm, nei pressi del Rifugio Tavecchia.