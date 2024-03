A Valmadrera presentato il progetto della pista ciclopedonale

Presenti in sala il sindaco Antonio Rusconi e i Sindaci degli altri Comuni interessati al progetto

“Abbiamo sempre ragionato come territorio con la priorità delle esigenze sportive, della sicurezza e del turismo”

VALMADRERA – Nei giorni scorsi è stata seguita con grande interesse la presentazione del progetto della ciclopedonale a Valmadrera. Presenti il Sindaco Antonio Rusconi, il sovrintendente Matteo Sintini, il progettista Arturo Montanelli e i Sindaci degli altri Comuni interessati al progetto, come Civate, Malgrate, Galbiate e Lecco.

“Come amministratori, abbiamo sempre ragionato come territorio con la priorità delle esigenze sportive, della sicurezza e del turismo – ha sottolineato il Sindaco -. Ci saranno alcuni interventi previsti come i lavori di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato della Rocca al Parco e Belvedere sopra la Rocca, all’area camper e zona parcheggi. I 7.500.000 euro di avanzo di gestione lasciati alla prossima Amministrazione sono più che sufficienti per finanziare le uniche due opere non ancora con copertura, ovvero la Caserma dei Vigili del Fuoco e la Pista Ciclopedonale. E’ già stata presentata domanda in Regione per un finanziamento”.

A riguardo è intervenuto anche il Consigliere Fragomeli, anche a nome dei Consiglieri regionale Piazza e Zamperini

“Vi è una complessità del progetto di collegare cinque Comuni soffermandosi poi sulla parte della Rocca, che è la più sviluppata progettualmente e i cui primi interventi avranno inizio a ottobre di quest’anno” ha sottolineato l’Ing. Arturo Montanelli.

“Ci sarà una proficua collaborazione su questo progetto, soprattutto su un bene pubblico che può essere utile a tanti cittadini. Nella zona del ponte tra Valmadrera e Malgrate, si ricaverà lo spazio sul fronte roccia per non toccare la parte storica delle mura” ha concluso così Matteo Sintini, architetto.