Valmadrera. Auguri Elisa! Cento anni all’Opera Pia Magistris

In ospizio Elisa Corti raggiunge il traguardo del secolo

Gli auguri del sindaco Antonio Rusconi, di tutto il personale dell’RSA e dei familiari

VALMADRERA – Ha festeggiato cent’anni, un secolo, una vita insieme a familiari, ospiti, volontari e personale dell’RSA ‘Opera Pia Magistris’ di Valmadrera, senza dimenticare il sindaco Antonio Rusconi e la presidente dei Volontari Carmen Maffezzini, l’ospite Elisa Corti.

Nata e vissuta a Valmadrera, ha iniziato da giovanissima a lavorare in filanda, lasciando in seguito il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Donna dal buon carattere, mamma dolce e premurosa con la passione per la cucina, era un’ottima cuoca e i dolci erano il suo pezzo forte.

Amava lavorare a maglia, sferruzzando e intrecciando fili colorati per realizzare calze e maglioncini per i suoi figli e la sua famiglia. Donna dalla grande Fede, ha posto con ubbidiente accettazione nelle mani di Dio tutte le sofferenze e preoccupazioni che la sua lunga vita ha portato con sé, rivolgendosi alla preghiera come cura nei momenti difficili, ma anche come ringraziamento in quelli gioiosi.

Dopo gli auguri del primo cittadino e di tutti i presenti, Elisa continuerà i festeggiamenti questo pomeriggio con i suoi familiari.

Grazie Elisa, dal sorriso contagioso e una parola buona per tutti, che allieti i nostri cuori ogni giorno con la tua voce dolce e melodiosa!