Casargo località Faedo: baita distrutta da un incendio. Vigili del Fuoco sul posto

L’incendio, per cause ancora da accertare, ha divorato l’edificio

Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco da Bellano, Lecco e Valmadrera

CASARGO – Un incendio di importanti dimensioni ha devastato una baita in località Faedo, sulla strada verso la Val Marcia.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei Vigili Del Fuoco con squadre dal distaccamento di Bellano e in supporto da Lecco e Valmadrera.

L’allarme è scattato prima delle 20 ma le fiamme avevano già avvolto l’edificio distruggendolo. In questo momento è ancora in corso l’intervento dei pompieri e fortunatamente non risultano persone coinvolte.

Le cause che possono aver innescato le fiamme sono ancora verificare.

Il video dell’incendio