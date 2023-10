Domenica di festa a Introbio per il Ringraziamento

Giornata voluta dall’amministrazione comunale per celebrare la vita agricola

L’edizione di ieri dedicata alla memoria di Fabrizio Invernizzi

INTROBIO – Un appuntamento che è entrato nella tradizione autunnale del paese e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dal sindaco Adriano Airoldi. La Festa del Ringraziamento incanta sempre turisti e abitanti, un’affascinante vetrina sul mondo rurale e delle tradizioni contadine.

La Festa del Ringraziamento in Italia rappresenta un momento di gratitudine per il raccolto dei campi, un’opportunità per ritrovarsi e valutare l’andamento dell’annata e anche l’occasione per chiedere la benedizione sugli anni a venire.

Nella mattinata di ieri, domenica, i protagonisti si sono dati appuntamento in Piazza Carrobbio da lì il corteo di cavalli, figuranti e mezzi agricoli ha sfilato per le vie del paese fino a raggiungere il PalaBastèr.

Presso la tensostruttura i volontari “Amici del PalaBastèr” hanno cucinato piatti tipici per tutti i presenti, il primo cittadino ha animato l’incanto dei prodotti della terra. Tutti i proventi sono stati destinati alla Cooperativa Sociale Le Grigne. All’appuntamento hanno collaborato allevatori, agricoltori e i maneggi del territorio.

Il pomeriggio in allegria è proseguito con simpatiche competizioni, la staffetta contadina con Bcs trattori, cariole, poni e i cani in show. Il gruppo “700 MT sopra il cielo” ha allietato il pomeriggio con musica balli di gruppo coinvolgendolo grandi e piccoli.