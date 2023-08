Inaugurata la Sagra delle Sagre: “Festeggiamo il ritorno alla normalità”

Sabato mattina il taglio del nastro ha dato il via alla 58^ edizione della manifestazione

Consegnato il Premio Sagra ‘Renato Corbetta’ all’Associazione Illumina di Blu – Valsassina

BARZIO/PASTURO – “Veniamo da anni complicati in cui questa manifestazione, come noto, anziché arrendersi ha voluto tenacemente restare viva, per due sostanziali ragioni. La prima dimostrare che la storia è più forte delle circostanze. La seconda per dare un’opportunità di lavoro a tanti espositori che negli anni bui della pandemia erano costretti a starsene a casa”.

Il Direttore Riccardo Benedetti ha iniziato così il suo discorso di inaugurazione della Sagra delle Sagre, la tradizionale manifestazione della Valsassina giunta alla sua 58^ edizione. Tantissime persone si sono riunite questa mattina, sabato, in località Fornace tra Barzio e Pasturo per il taglio del nastro della Sagra che quest’anno festeggia il pieno ritorno alla normalità dopo gli anni dell’emergenza pandemica.

“L’abbiamo definita la “Sagra del coraggio” – ha ricordato Benedetti – poi della ripartenza: oggi siamo felici di affermare che questa, finalmente, è la Sagra della Normalità“. E quel che auspichiamo, quel che vorremmo sinceramente è vedere tanta gente uscire con il sorriso sulle labbra dopo essersi goduta qualche ora di serenità. Una serenità meritata visto il caos che regna nel mondo. Se alla fine di questa settimana saremo riusciti a contribuire a far trascorrere ore serene a tanta gente, ecco, allora avremo raggiunto uno dei nostri scopi, certamente il meno quantificabile ma sicuramente umanamente gratificante”.

All’inaugurazione della Sagra erano presenti le istituzioni del territorio, i sindaci di Lecco e della Valsassina, il presidente della Comunità Montana Fabio Canepari, il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, il Sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza e il consigliere regionale Giacomo Zamperini, oltre che il Presidente Ferdinando Ceresa e il parroco di Barzio Don Lucio Galbiati. E’ poi giunto a Pasturo anche l’assessore regionale Massimo Sertori. Ad accompagnare l’inaugurazione della Sagra la musica del Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio.

Prima del taglio del nastro, si è svolta la consegna del Premio Sagra ‘Renato Corbetta’, quest’anno assegnato all’Associazione Illumina di Blu – Valsassina: “Abbiamo ritenuto di assegnare il premio ad un gruppo di persone che hanno iniziato il loro percorso di solidarietà con un semplice gesto: accendere una candela blu in occasione del 2 aprile, giornata mondiale di consapevolezza verso l’autismo – ha ricordato Benedetti – un che ha fatto la differenza, che ha unito persone speciali, pronte a mettersi in prima linea, dedicare il proprio tempo, aiutare ad informare, formare, coinvolgere, ma soprattutto sensibilizzare le famiglie, le istituzioni, il mondo della scuola, in modo da dare ad ogni bambino o ragazzo, affetto da questo disturbo, pari opportunità educative, sociali e di sviluppo professionale. Dal 2014 ad oggi la strada percorsa è stata tanta e ricca di soddisfazioni e consensi. Infatti tutta la Valsassina si tinge di blu per la manifestazione annuale “Illumina di Blu in cielo della Valsassina “, che ma aiuta tantissime famiglie a non sentirsi sole e abbandonate””.

Il Premio è stato consegnato alla presidente Morena Fazzini dal figlio di Renato Corbetta, Stefano.

Ha portato il suo saluto anche Don Lucio Galbiati, parroco di Barzio: “Credo sia venuto il momento di passare dall’io al noi – ha detto ai presenti prima di dare la benedizione – anche a livello politico. Insieme, si lavora meglio e si fa il bene delle nostre comunità”.

“Sono felice di vedere così tante persone qui oggi – ha aggiunto il presidente della Comunità Montana Valsassina Fabio Canepari – è vero che la Sagra non è più quella di una volta ma è anche vero che è una manifestazione che cresce e piace sempre di più, offrendo al nostro territorio visibilità e lavoro”.

Le note dell’Inno nazionale hanno accompagnato il taglio del nastro che ha ufficialmente dato il via alla 58^ Sagra delle Sagre.

La manifestazione sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 23 (parcheggio gratuito) con tanti espositori ed iniziative, anche serali. Per tutta la settimana sarà possibile anche acquistare i biglietti della lotteria (estrazione dei premi il 20 agosto, prima della chiusura) quest’anno gestita dal Soccorso Bellanese.

