A tu per tu con la Salute | Menopausa? Niente paura. I consigli dell’ostetrica

Mucosa vaginale e pavimento pelvico: i disturbi meno chiacchierati della menopausa, una ‘normalità’ per molte donne che può essere alleviata

I consigli dell’ostetrica Maddalena Cattaneo e i servizi offerti dal centro In Salus di Lecco

LECCO – La menopausa è una fase della vita della donna in cui abbiamo un riassetto degli equilibri ormonali. Tutti gli ormoni presenti durante l’età fertile vanno lentamente scomparendo e questo può portare ad un po’ di scompiglio e anche qualche disagio:

“Generalmente la menopausa inizia verso i 50-55 anni, tuttavia questo dato è diverso per ogni donna, come è diverso il modo di ciascuna di viverla ed affrontarla. L’ allungamento dell’aspettativa di vita corrisponde anche ad un allungamento del periodo in cui la donna vive la menopausa, ed è quindi sempre più importante mantenere un buono stato di salute e un’alta qualità di vita sotto tutti gli aspetti” spiega Maddalena Cattaneo, ostetrica del Centro Medico In Salus di Lecco.

I disturbi più frequenti e più raccontati della menopausa sono sintomi come l’insonnia, le vampate, il rallentamento del metabolismo. “In realtà – spiega l’ostetrica – abbiamo anche un’ampia sfera di disturbi di cui poco se ne parla che sono quelli a carico della mucosa vaginale e del pavimento pelvico. L’assottigliamento della mucosa pUò portare a bruciori e dolori intimi, incontinenza urinaria da sforzo o incontinenza urinaria da urgenza. Tuttavia spesso questi sintomi vengono etichettati come ‘normali’ e le donne tendono a sopportare questa condizione credendola definitiva e senza soluzione”.

Quale consiglio dare, dunque, ad una donna in menopausa? “Sicuramente – risponde la professionista – di rivolgersi ad un ginecologo e ad un’ostetrica che possano prendersi cura di lei nella sua unicità e che , dopo un’accurata visita e un’accurata valutazione del pavimento pelvico, possano pianificare un percorso personalizzato”.

Presso il Centro medico In Salus, sono moltissime le metodiche che vengono usate:

I trattamenti di radiofrequenza : una tecnica mininvasiva che porta al surriscaldamento della mucosa vaginale attivandone un processo di ringiovanimento

: una tecnica mininvasiva che porta al surriscaldamento della mucosa vaginale attivandone un processo di ringiovanimento La chinesiterapia: un percorso in cui la donna viene accompagnata per la riabilitazione di diversi distretti corporei, tra cui il pavimento pelvico.

un percorso in cui la donna viene accompagnata per la riabilitazione di diversi distretti corporei, tra cui il pavimento pelvico. Le metodiche ipopressive: attraverso l’attivazione del pavimento pelvico, della fascia addominale, della fascia lombare e del diaframma abbiamo un miglioramento della qualità di vita della donna

“È possibile prenotare una valutazione del pavimento pelvico con il nostro team ostetrico ed in base alle necessità della paziente, indirizzarla verso uno o più metodi di trattamento – aggiunge Maddalena Cattaneo – Abbiamo moltissimi strumenti per permettere alle donne di vivere appieno questa nuova fase affascinante e molto bella della vita” conclude l’ostetrica. 42

Tra gli appuntamenti si ricorda in particolare quello del 10 gennaio, ore 18.30 con l’inizio del corso di ginnastica ipopressiva e il 12 gennaio per una mattinata dedicata alla valutazione del pavimento pelvico con due ostetriche dedicate.

Ostetrica Maddalena Cattaneo

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

