Dramma sulla Lecco-Ballabio: camion si ribalta, muore un 60enne

Il mezzo pesante, in discesa da Ballabio, è uscito di strada all’altezza di Falghera

Inutile l’intervento dei soccorsi, per l’uomo alla guida del mezzo non c’è stato nulla da fare

LECCO – Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 60 anni, vittima del drammatico incidente sulla nuova Lecco-Ballabio. Il terribile incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11 di oggi, lunedì 12 giugno, e ha visto coinvolto un camion.

Secondo quando riferito da alcuni testimoni, il mezzo pesante, di un’azienda del milanese, stava scendendo da Ballabio quando, forse per un problema all’impianto frenante, giunto all’altezza della curva a sinistra dopo la galleria Marina, all’altezza della località Falghera, ha perso il controllo andando a sbattere contro il muraglione a lato della strada prima di ribaltarsi.

Il cassone del mezzo si è sganciato dalla motrice, riversando sulla strada tutto il carico di terra che trasportava. La motrice invece ha proseguito la sua folle corsa in discesa per altri trecento metri circa, andando a schiantarsi ancora una volta a lato strada, mentre l’autista veniva sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza con l’automedica ma per il guidatore, un 60enne, non ci sarebbe stato nulla da fare. Inutili tutti i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. La strada al momento è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto per la rimozione del materiale e del mezzo pesante stanno operando i Vigili del Fuoco di Lecco coadiuvati da quelli di Como con autogru.

Maggiori informazioni appena possibile