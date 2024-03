L’83enne fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni

La donna è caduta a terra mentre stava camminando sul marciapiede

LECCO – Paura poco prima delle 16 di oggi, mercoledì 13 marzo, in viale Montegrappa ad Acquate per un’anziana che è caduta mentre camminava sul marciapiede. Dopo un primo intervento di alcuni passanti, sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco. La donna di 83 anni è stata soccorsa, fortunatamente le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.