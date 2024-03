Attimi di paura all’ospedale di Lecco, in fiamme un’auto nel parcheggio interrato

Primo a intervenire il personale di Areu che ha cercato di spegnere il fuoco con un estintore

Tempestiva anche l’azione dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme in breve tempo evitando il peggio

LECCO – Attimi di paura poco prima delle 9 di oggi, lunedì 11 marzo, all’ospedale di Lecco quando un’auto, una vecchia Peugeot, ha preso fuoco all’interno del parcheggio interrato riservato agli utenti.

Primo a intervenire un uomo del personale di Areu che, accortosi del fumo che saliva dalle grate di sfiato posizionate nel cortile tra la hall e la palazzina amministrativa, è sceso nel parcheggio e ha provato ha spegnere le fiamme con un estintore. L’incendio, però, si era già propagato a tutta l’auto perciò è stato costretto a uscire a causa del fumo e della scarsa visibilità preoccupandosi però di fermare tutte le auto in ingresso, facendo spazio all’accesso dei mezzi dei Vigili del Fuoco che erano già stati allertati.

I Vigili del Fuoco si sono precipitati tempestivamente con un’autopompa e un fuoristrada dal Comando di Lecco e un mezzo per incendi in spazi piccoli dal distaccamento volontario Valmadrera. La squadra, equipaggiata con i sistemi di autoprotezione, è entrata nel parcheggio e in breve tempo ha domato l’incendio evitando il peggio. Fondamentale anche il sistema di sicurezza dell’ospedale.

Una situazione particolarmente delicata visto lo spazio confinato e la grande quantità di gente presente, per precauzione in un primo momento è stata evacuata anche la palazzina amministrativa. Il parcheggio è stato chiuso e il personale di Linee Lecco, la società che lo gestisce, ha provveduto ad alzare tutte le sbarre per agevolare il deflusso. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte, ma solamente tanta apprensione. La densa colonna di fumo che si è alzata è stata notata da diverse parti della città. L’autovettura è stata rimossa. Qualche disagio anche alla circolazione in via dell’Eremo dove la situazione è già messa a dura prova dal cantiere stradale di via Belfiore.