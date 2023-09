Commosso addio a Tiziano Secchi: “Hai servito la scuola con amore e passione”

In tanti in basilica di San Nicolò per l’ultimo saluto allo storico preside e provveditore lecchese

“La scuola era la sua seconda casa. Ha aiutato tanti insegnanti che oggi gli sono riconoscenti e lo stimano”

LECCO – “In Tiziano c’era la vocazione alla scuola, alla pedagogia, alla didattica e all’insegnamento. Credo che la scuola sia stata la sua sposa, la sua mamma, la sua sorella… la scuola era la sua seconda casa. Tiziano incarnava i principi, il diritto, l’impegno serio verso la scuola che ha servito con amore e passione. Da Dirigente e Provveditore ha aiutato tanti insegnanti che oggi gli sono riconoscenti e lo stimano”.

E’ stato don Bruno Maggioni, Parroco di Margno, Crandola e Vegno, a ricordare la figura di Tiziano Secchi morto all’età di 66 anni. Originario di Lecco, del rione di Laorca, si è spento nei giorni scorsi al termine di una lunga malattia. In tanti, oggi pomeriggio, gli hanno dato l’ultimo saluto nella basilica di San Nicolò a Lecco. Don Bruno era molto legato all’ex professore, preside e provveditore lecchese con cui aveva trascorso gli anni dell’adolescenza.

“Siamo stati compagni di classe per tutto il tempo delle scuole superiori, abbiamo frequentato l’istituto magistrale qui a Lecco – ha ricordato -. E’ sempre stato nei miei pensieri e nel mio cuore perché il suo temperamento, la sua vivacità e la sua ironia colpivano. Abbiamo studiato tanto in quegli anni, era il corso ‘A’, professori piuttosto severi, esigenti, ma accanto al sacrificio dello studio ci siamo tanto divertiti, e con Tiziano in modo particolare, conservo tanti aneddoti nel cuore e nella mente”.

“L’ultimo pensiero che lascio è legato alla sua sofferenza – ha continuato don Bruno -. Devo ringraziare il nostro compagno Corrado Colombo, regista ed esperto di cinematografia, che ha permesso di tenere i contatti con lui. Siamo andati a trovarlo in ospedale, un pomeriggio intero dedicato a lui, non oso immaginare quanto fosse stanco però era sazio di abbracci, ricordi, tenerezze e amicizia profonda. Lì abbiamo toccato con mano la sofferenza e il dolore. Però non son potuto venire via senza pregare con lui e per lui. E poi l’assalto delle infermiere e degli altri ospiti che hanno voluto che cantassi ‘Mamma Maria’, ha riso ancora tantissimo. Io porto con me queste tracce e questi ricordi. Tiziano, arrivederci e grazie”.

Il funerale è stato celebrato da don Massimo Berera che ha ricordato l’importante ruolo di educatore di Tiziano Secchi. Tanti gli attestati di stima per un uomo che è stato capace di lasciare un’impronta importante nel mondo della scuola. Tiziano Secchi lascia le sorelle Giuseppina e Ornella, i nipoti, i pronipoti, le zie e i parenti tutti.