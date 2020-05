Covid e controlli: 17 denunce per false dichiarazioni

I risultati delle attività di controllo del territorio di venerdì 1° maggio

Sono state 17 le persone denunciate perché hanno fornito autocertificazioni risultate poi non veritiere

LECCO – 17 denunce per false dichiarazioni, 18 sanzioni per mancato rispetto dei dispositivi di contrasto al diffondersi del covid 19. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati ieri, venerdì 1° maggio, dalle forze dell’ordine nel Lecchese. 873 le persone fermate per essere sottoposte ai controlli, che hanno portato anche a una denuncia per altri reati.

Sottoposto a controlli anche 119 attività commerciali, risultate in regola con quanto previsto dai decreti normativi anti Covid.