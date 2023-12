Festività natalizie, ancora controlli straordinari della Polizia in centro città

Controllati anche 4 esercizi commerciali, elevate sanzioni amministrative per 4.000 euro

Nel corso del pomeriggio di ieri, lunedì, identificate anche 24 persone e controllati 4 veicoli

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, 18 dicembre, in occasione delle imminenti festività natalizie, disposto dal Questore di Lecco Ottavio Aragona, ha avuto luogo un ulteriore servizio straordinario di controllo in alcune aree del centro cittadino, in particolare in piazza Garibaldi, in piazza XX Settembre e sul lungolago, servizio finalizzato a verificare e contrastare alcune situazioni segnalate che hanno recentemente generato allarme sociale.

Il servizio, coordinato della Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della Squadra Amministrativa e della Squadra Volanti della Questura, coadiuvato da due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, con la partecipazione anche di personale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate di Lecco e della Polizia Locale di Lecco.

Durante il servizio è stato effettuato un posto di controllo sul Lungolario Piave, nonché mirati controlli presso alcuni esercizi pubblici. Complessivamente, sono state identificate 24 persone, controllati 4 veicoli e 4 esercizi pubblici; nel corso del servizio, inoltre, sono state elevate varie sanzioni amministrative (in particolare, per somministrazione illecita di lavoratore, per mancato rinnovo degli attestati HACCP in materia sanitaria ed irregolarità fiscali, nonché per mancata esposizione in luogo visibile dell’elenco bevande alcoliche e per mancata esposizione all’esterno del locale del cartello con gli orari di apertura) nei confronti dei titolari delle attività commerciali interessate, per un importo totale contestato di oltre 4.000 euro. Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.