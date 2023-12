La chiusura dopo il distacco avvenuto il 31 ottobre scorso

LECCO – Il Sentiero dei Pizzetti, i sentieri di avvicinamento alle falesie e al vallo paramassi, chiusi con ordinanza del sindaco a seguito del distacco avvenuto sul monte San Martino, sono stati riaperti. Ripristinata inoltre la viabilità ordinaria in via Stelvio, via Santo Stefano e via Monte Spluga.