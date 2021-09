Incidente in viale Turati, fiancata distrutta per tre auto parcheggiate

Il botto sarebbe avvenuto nella notte, probabilmente intorno all’1.30

Danno molto ingenti per le tre macchine parcheggiate vicino al ponte sul Gerenzone

LECCO – Brutta sorpresa questa mattina, martedì 21 settembre, per i proprietari di tre auto parcheggiate all’inizio di viale Turati nei pressi del ponte sul torrente Gerenzone. Un veicolo, forse un mezzo pesante che con tutta probabilità viaggiava verso la chiesa dei Cappuccini, ha centrato le tre macchine sventrando letteralmente le loro fiancate e scaraventando alcuni pezzi delle portiere a diversi metri di distanza.

Una Smart, una Ford Fiesta e una Volkswagen Polo hanno rimediato danni molto ingenti e sono inutilizzabili. Alcuni residenti avrebbero sentito un forte botto intorno all’1.30 della notte scorsa, tra lunedì e martedì. Come riferito dai proprietari di una delle auto sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.