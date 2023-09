Lecco. Auto si ribalta a Laorca, due persone soccorse

Il cappottamento in Via Paolo VI, strada del rione lecchese

A bordo dell’autovettura il giornalista lecchese Aloisio Bonfanti e la moglie, soccorse per fortuna senza gravi conseguenze

LECCO – Spaventoso incidente a Laorca: un’auto si è ribaltata su sé stessa in Via Paolo VI. Due persone si trovavano in quel momento a bordo, si tratta di Aloisio Bonfanti, storico giornalista lecchese e di sua moglie.

Ancora ignote le cause che abbiano portato la vettura a ribaltarsi questa mattina, sabato, anche se dalle prime fonti risulterebbe che l’auto abbia tirato dritto senza riuscire a svoltare né frenare, finendo contro altri veicoli in sosta e colpendoli in pieno, per poi cappottarsi.

Subito si è temuto il peggio per il conducente e la passeggera, ma fortunatamente i due sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco e subito destinati alle cure dei soccorritori, che li hanno poi trasportati in codice verde all’Ospedale di Lecco. Sul posto, oltre ai pompieri, Croce Rossa di Valmadrera, Croce Rossa di Lecco, un’automedica e la Polizia Locale.