Lecco, giovane travolta sulle strisce in Via Costituzione. E’ grave

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e Viale Costituzione

Una giovane di 26 anni è rimasto investita. Traffico bloccato verso il lungolago

LECCO – Incidente stradale nella serata di martedì a Lecco in via Leonardo Da Vinci, all’incrocio con Viale Costituzione. Coinvolta una persona, una ragazza di 26 anni, investita da un’automobile in transito mentre si spostava in bici sulle strisce pedonali in direzione di viale Da Vinci.

Sul posto si sono portati un’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica e la Polizia Stradale. Le condizioni della giovane sono apparse critiche ai soccorritori: è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità verso il lungolago con il traffico bloccato per consentire i soccorsi.