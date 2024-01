Imbocca contromano l’uscita della SS36, è successo a Lecco

Fortunatamente la persona al volante si è fermata prima di causare un incidente

La persona al volante si è fermata appena in tempo, senza causare alcun incidente

LECCO – Poteva andare molto peggio la disattenzione di un automobilista che, nel pomeriggio di oggi (domenica), intorno alle ore 15.15, ha imboccato contromano l’uscita del tunnel della Statale 36 all’altezza del Centro Commerciale Meridiana, in via XI Febbraio a Lecco. L’episodio è stato segnalato su un gruppo Facebook con tanto di fotografia, ma pare che la persona al volante si sia fermata appena in tempo, senza causare alcun incidente.