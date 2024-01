Mercoledì mattina in Basilica i funerali di Giulio Boscagli

L’addio a Boscagli mercoledì in Basilica San Nicolò

Martedì sera il Rosario

LECCO – Si svolgeranno mercoledì 17 gennaio alle ore 10,45 i funerali di Giulio Boscagli, politico lecchese scomparso nelle scorse ore all’età di 75 anni.

Le esequie avranno luogo nella Basilica di San Nicolò, quindi si proseguirà per il cimitero Monumentale. Il santo rosario verrà invece recitato martedì sera alle 20.30, sempre in Basilica.

Personalità nota per il suo impegno politico e sociale in città ma non solo, Giulio Boscagli lascia la moglie Anna Maria Formigoni e i figli Giacomo, Carlo, Francesco, Giovanni, Vera e Sara.