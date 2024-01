Ospedale. Furti in sala donazioni, due portafogli spariti in pochi giorni

I portafogli sono stati rubati dalle giacche appese nel piccolo atrio all’ingresso della sala

Gli episodi sono avvenuti al piano -2 dell’ospedale di Lecco

LECCO – Due portafogli spariti nel giro di quindici giorni ai danni dei donatori di sangue che, quotidianamente, si recano negli spazi del centro trasfusionale al piano -2 dell’ospedale di Lecco per compiere quel gesto di solidarietà tanto piccolo quanto prezioso.

I furti sono avvenuti nei giorni scorsi. Il copione sempre lo stesso: i donatori attendono il loro turno nel corridoio principale e, prima di entrare nella sala donazioni, lasciano le loro giacche appese nel piccolo atrio adiacente all’ingresso della sala. Evidentemente c’è qualcuno che si aggira nei dintorni e, approfittando del continuo via vai, fruga nelle giacche in cerca del bottino.

Due i portafogli rubati in poco tempo, complicato risalire al responsabile (o ai responsabili) proprio perché si tratta di un luogo di libero accesso, in cui decine di donatori vanno e vengono in continuazione. Un atto particolarmente fastidioso perché colpisce la buona fede dei volontari che lasciano le proprie giacche non pensando che ci sia gente che possa arrivare a tanto, ma il primo consiglio è quello di fare attenzione e, soprattutto, non lasciare effetti personali nelle proprie giacche.