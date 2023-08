Uomo molesto in centro città minaccia e aggredisce i poliziotti

Straniero, irregolare sul territorio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni

Portato in Questura per l’identificazione ha minacciato e si è scagliato contro due agenti

LECCO – Uomo molesto in centro città, ma quando i poliziotti lo hanno portato in Questura per identificarlo li ha minacciati e aggrediti. E’ successo nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, il personale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Lecco – Squadra Volanti, ha arresto un uomo responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti di due agenti.

Erano circa le ore 18 quando la Questura di Lecco ha ricevuto una segnalazione per un uomo molesto nei pressi di un’attività commerciale del centro di Lecco. Giunti sul posto, gli Agenti hanno individuato il soggetto straniero che, essendo sprovvisto di documenti, è stato portato in Questura per accertarne l’identità. Il soggetto, da subito irrequieto e non collaborativo, giunto poi negli uffici ha dapprima minacciato gli operatori e, successivamente, si è scagliato contro gli agenti, cagionando loro lesioni guaribili rispettivamente in 7 e 5 giorni.

L’uomo, che annovera diversi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato arrestato. Dagli accertamenti, inoltre, risultava irregolare sul territorio nazionale. Nella mattinata del 21 agosto, a seguito dell’udienza di convalida, il Giudice presso il Tribunale Penale di Lecco ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’uomo l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi portato presso la casa circondariale di Lecco, in attesa di giudizio.