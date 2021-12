Abbadia Lariana. Incidente lungo la SS36, quattro persone coinvolte

ABBADIA LARIANA – E’ rimasta chiusa per circa 2 ore e mezza la corsia di sorpasso al chilometro 58.180, in corrispondenza della galleria “Borbino”, lungo la strada statale 36 e all’altezza del comune di Abbadia Lariana, per permettere le operazioni di soccorso in un incidente stradale.

L’incidente si è verificato intorno alle 10, quattro le persone coinvolte tre ragazze di 21 21, 24 e 26 anni e un uomo di 36, che si trovavano a bordo di due auto. Sono intervenute le ambulanze della Lecco Soccorso, che ha portato i pazienti in giallo a Lecco, e la Croce di San Nicolò, inviata in codice verde all’ospedale di Erba.

Sul posto anche l’auto medica, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.

Anas ha istituito il restringimento della carreggiata in direzione Sud, con chiusura della corsia di sorpasso e transito consentito sulla corsia di marcia per permettere i soccorsi. La normale circolazione è stata ripristinata intorno alle 12.30, a seguito della rimozione dei veicoli incidentati e della pulizia del piano viabile.