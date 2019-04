Tam tam di segnalazioni a Mandello per operatori ‘porta a porta’

Nessun falso e nessuna truffa, si tratta dei controllori della RAI

MANDELLO – Di questi tempi aver fiducia nel prossimo che suona al campanello di casa non è semplice: tra finti tecnici e falsi rappresentanti di aziende o di onlus, la truffa è sempre dietro l’angolo e la prudenza è decisamente giustificata.

A farne le spese sono però gli ispettori (veri, in questo caso) della RAI, che in questi giorni girano per le case di Mandello, in particolare presso B&B e altre strutture turistiche per verificare la presenza di apparecchiature televisive e il pagamento del canone.

Così, diverse chiamate di cittadini allarmati per possibili raggiri hanno raggiunto la centrale della Polizia Locale.

Un comportamento, quello del cittadino, corretto e positivo commentano dal Comando. “Le aziende che inviano il proprio personale nel nostro Comune fanno sapere preventivamente della loro presenza, indicandoci solitamente anche i nomi dei loro operatori” spiega il comandante Mario Modica.

“E’ buona norma, per assicurarci di non essere di fronte ad un possibile raggiro, soprattutto quando si ha un sospetto – prosegue il comandante – prendere tempo e chiedere all’operatore di identificarsi mostrando un cartellino, contattare i nostri uffici per verificare che si tratti effettivamente dell’incaricato di tale azienda. L’importante in questi casi, così come per ogni segnalazione, la tempestività e la precisione delle informazioni che vengono riferite all’agente di Polizia Locale”.

“Segnalazioni tardive di un accadimento ore dopo il fatto, rischiano di non essere utili all’intervento degli agenti”.