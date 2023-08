Maltempo. Chiuse per frane le Sp72 e Sp62

Scarica di sassi a Fiumelatte, smottamento tra Taceno e Portone

Fortunatamente nessun ferito, ma viabilità in crisi

VARENNA/TACENO – Doppia frana sulle strade del lago e della Valsassina, causa maltempo: una scarica di sassi si è abbattuta sulla Sp72 in località Fiumelatte, a Varenna, mentre un’altra ha bloccato la Sp62 in Valsassina, prima della galleria tra Taceno e Portone.

A Fiumelatte accorsi Carabinieri e Vigili del Fuoco, quest’ultimi intervenuti con due autopompe e un’autoscala, per monitorare la situazione e dirigere il traffico. Pompieri al lavoro anche sull’altro smottamento in Valsassina, con un’autopompa dal distaccamento di Bellano.

Al momento non risulterebbe persone e veicoli coinvolti nelle due frane, anche se entrambe le strade provinciali resteranno chiuse fino a nuovo ordine. Un bel colpo per la viabilità del territorio. Regione Lombardia, nelle scorse ore, aveva peraltro lanciato un’allerta rossa, quindi la più alta, per rischio idrogeologico.

Per il Lecchese non si tratta di un fenomeno inaspettato, quando il maltempo imperversa: solo lo scorso maggio proprio la Sp72, sempre in località Fiumelatte, era stata soggetta a un’importante frana che aveva tenuto la strada provinciale inaccessibile per un mese. Questi due episodi sono gli ennesimi a segnalare quanto forte sia la fragilità del nostro territorio, soprattutto quando le condizioni meteo si fanno avverse.

Nuovi aggiornamenti sullo stato della viabilità non appena possibile.