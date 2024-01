Perledo. Casolare distrutto dalle fiamme, lungo intervento dei VVF

E’ successo in via Bosco delle Streghe

Il rogo, scoppiato nella tarda serata di sabato, è stato domato verso le 5 di questa mattina

PERLEDO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte tra sabato e domenica a Perledo, in via Bosco delle Streghe, per un incendio che ha interessato un casolare.

Il Comando di Lecco ha inviato in posto tre squadre dal distaccamento di Bellano con autopompa, autobotte e fuoristrada, dalla centrale autoscala e autobotte e un’autobotte anche da Valmadrera.

Il casolare interessato dall’incendio, disabitato, è stato distrutto dalle fiamme. L’intervento si è concluso intorno alle 5 di questa mattina.