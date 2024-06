SS36. Scontro auto-moto a Colico, grave un uomo di 71 anni

Un uomo è stato soccorso in gravi condizioni

L’incidente intorno alle 13.30 di oggi nei pressi della galleria Chiaro

COLICO – Incidente sulla Statale 36 a Colico, nei pressi della galleria Chiaro, in direzione Lecco, intorno alle ore 13.30 di oggi (27 giugno). Da quanto appreso si tratterebbe di uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Colico e l’automedica da Colico, allertato anche l’elisoccorso da Como.

Il motociclista, un uomo di 71 anni, è stato sbalzato a circa 10 metri a seguito dell’impatto. L’uomo è stato trasportato con l’elicottero in codice rosso (molto critico) all’ospedale di Varese con traumi al torace, all’addome, al bacino e alla gamba.

A causa dell’incidente è stata chiusa temporaneamente la carreggiata in direzione Milano al km 89,900, in località Colico (Lecco). Il traffico è temporaneamente deviato su viabilità locale (Sp72). Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.