Vendrogno, Mucca in un dirupo: tratta in salvo dai Vigili del Fuoco

Mucca finisce in un dirupo, soccorsa dai Vigili del Fuoco

L’operazione di recupero dell’animale è durata diverse ore

BELLANO – Disavventura per una mucca è finita in una zona impervia in località Campo fiasco a Vendrogno: le squadre del Distaccamento dei pompieri di Bellano, localizzata la bestia, hanno iniziato le operazioni di recupero insieme a personale veterinario e della Polizia provinciale.

Le operazioni, iniziate in mattinata, si sono concluse solo dopo ore di lavoro, intorno alle 14 del pomeriggio. Le due squadre del Distaccamento di Bellano hanno riportato al sicuro l’animale.