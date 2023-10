Barzanò. Problemi a un condotto del gas, Vigili del Fuoco al lavoro

Pompieri in Via Giacomo Matteotti a Barzanò per mettere in sicurezza un condotto

Due Aps da Lecco e Merate stanno operando sul posto

BARZANO’ – Intervento in corso dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza un condotto dell’alta pressione di gas metano nel Comune di Barzanò.

Non ancora chiaro il motivo per cui si è richiesta l’azione dei pompieri che al momento si trovano ancora in Via Giacomo Matteotti, luogo in cui il problema si è verificato intorno alle ore 10.30 di questa mattina, mercoledì, per risolvere la situazione.

Il comando Provinciale di Lecco è intervenuto con un Aps, autovettura con il funzionario di servizio, e un Aps del Distaccamento di Merate.

Seguiranno aggiornamenti