Merate, il cordoglio dell’amministrazione comunale per la morte di Pinuccia Frati

La testimonianza di affetto e di stima da parte dell’intera amministrazione comunale

“Pinuccia Frati è stata un esempio di imprenditrice coraggiosa, innovatrice e appassionata”

MERATE – Un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Pinuccia Frati, conosciuta e stimata titolare del negozio StilCasa di Piazza Prinetti. E’ quanto ha espresso l’amministrazione comunale di Merate porgendo le condoglianze al marito Franco e ai figli Laura e Fabio.

“Meratese d’adozione, stimata e conosciutissima in città per aver avviato negli anni ’70 un negozio che nel tempo ha saputo ingrandire e rinnovare e per il quale ha ottenuto il riconoscimento di “1° Negozio Storico d’Italia”, diventando un punto di riferimento per il collezionismo italiano ed europeo, Pinuccia è stata un esempio di imprenditrice coraggiosa, innovatrice ed appassionata – le parole del sindaco Massimo Panzeri a nome dell’intera amministrazione -. Per questo è stata anche insignita nel 2016 della Benemerenza Civica.

Donna sensibile, vivace e affabile, disponibile e sorridente, ha sempre ricercato la bellezza non solo nella sua attività professionale, ma innanzitutto nei rapporti con le persone.

La comunità meratese ricorderà sempre la sua grande umanità e la sua professionalità con profonda stima ed affetto”.