Merate, in motorino senza patente: multa da 5mila euro

MERATE – Non aveva mai conseguito la patente e, come se ciò non bastasse, era in sella a un motorino sprovvisto di assicurazione e di revisione. Ha rimediato una multa da 5mila euro l’uomo fermato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia locale di Merate nel corso di un normale servizio di polizia stradale. Il controllo è avvenuto in via Statale, località Cicognola, all’altezza dell’intersezione con via Del Calendone. Quando gli agenti meratesi hanno intimato l’alt al motociclista, quest’ultimo ha cercato di svincolarsi. I motivi sono apparsi subito chiari. L’uomo, originario del Bangladesh e residente in Brianza, non aveva mai conseguito la patente e viaggiava in sella a un motorino con l’assicurazione scaduta dal 2017 e la revisione non più rinnovata dal 2014. Gli agenti hanno così provveduto al sequestro del mezzo, sottoposto a fermo amministrativo. Il motociclista è stato poi sanzionato con 5mila euro di multa, a cui si sono aggiunte le sanzioni per l’assicurazione e la revisione scadute.