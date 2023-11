Merate, ladri scatenati in città: messi a segno diversi colpi

Ladri in azione in diverse vie della città di Merate

La modalità sembra essere sempre la stessa con i colpi registrati all’imbrunire

MERATE – I ladri sono tornati a colpire in città. Negli ultimi giorni sono infatti stati registrati diverse incursioni e tentativi di incursione nelle abitazioni della città con i soliti ignoti che sono riusciti, in alcuni casi, a mettere a segno i loro colpi. La modalità di azione sembra essere sempre la stessa con i lari che approfittano dell’accorciarsi delle giornate per mettere a segno, all’imbrunire, i propri colpi, approfittando del fatto che le abitazioni sono vuote perché i proprietari sono ancora al lavoro.

Sabato sera, poco prima di cena, un furto è stato messo a segno in via Allende: i proprietari di casa erano usciti per partecipare alla mess prefestiva quando i malviventi hanno approfittato della loro assenza per entrare nell’abitazione. Da quanto è stato possibile apprendere hanno prima forzato una persiana e poi hanno segato le inferriate per riuscire poi a forzare le finestre ed entrare all’interno. Una volta dentro hanno messo a soqquadro l’appartamento rubando quello che hanno trovato sottomano, probabilmente un orologio di valore.

Domenica invece una pattuglia dei carabinieri è stata vista fuori dal residence Vallanzasca in via San Francesco, dove un appartamento sarebbe stato visitato dai ladri. Ieri sera, lunedì, un nuovo colpo è stato messo a segno in via Berla, non lontano dal plesso della scuola primaria di Montello. Qui i ladri sarebbero entrati in un appartamento di uno dei complessi residenziali situati nella via, portando via le prime cose trovate a disposizione.

Non solo. I malviventi avrebbero agito sempre ieri sera in via Monsignor Colombo.

I ladri sarebbero tornati a farsi vedere anche a Brugarolo e per la precisione in via Fermi: in questo caso sarebbero però stati messi in fuga dai proprietari accortesi di quanto stava succedendo.