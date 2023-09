Olgiate in lutto per Piergiorgio Mozzanica, morto in un tragico incidente in montagna

L’incidente montano è avvenuto ieri pomeriggio vicino alla cascata della Troggia

Presidente dell’Aido e socio del Cai di Calco, Piergiorgio Mozzanica era una persona molto conosciuta e stimata

OLGIATE – Dolore e cordoglio in paese per la morte di Piergiorgio Mozzanica, l’uomo di 68 anni precipitato ieri in un dirupo mentre effettuava un’escursione vicino alla cascata della Troggia a Introbio.

La tragedia si è consumata poco dopo le 17 sotto gli occhi, impotenti, della moglie Giovanna. Nel giro di poche ore la notizia si è subito sparsa in giro per Olgiate, dove la famiglia Mozzanica, residente in via Aldo Moro, è molto conosciuta e stimata per via dell’impegno, della condivisione e della partecipazione alla vita comunitaria.

Presidente del gruppo Aido di Olgiate e Calco da diversi anni, Mozzanica è anche iscritto al Cai di Calco, condividendo la passione per la montagna. Proprio con il Cai era stata organizzata, lo scorso aprile, la presentazione del trekking effettuato in Nepal alle pendici del monte Everest. Uno dei tanti viaggi effettuati da Mozzanica insieme alla moglie, come quello in Namibia presentato, nel gennaio 2023, in occasione della rassegna Olgiate in viaggio, promossa dall’amministrazione comunale.

“Siamo sconvolti da quanto accaduto – commenta afflitto il sindaco Giovanni Bernocco -. Piergiorgio era una di quelle persone a cui non puoi voler bene. Siamo vicini ai familiari in questo momento di grandissimo dolore”.

La data del funerale non è stata ancora stabilita.