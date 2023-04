Osnago, incidente alla rotonda della Cappelletta: 20enne in ospedale

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì, poco dopo le 17

Una ragazza di 20 anni è stata trasportata all’ospedale di Merate in codice verde

OSNAGO – Incidente tra due auto alla rotonda della Cappelletta a Osnago. E’ successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì, poco dopo le 17.

La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Osnago e Lomagna intervenuti per i rilievi, ma sembrerebbe che all’origine del sinistro vi sia una mancata precedenza.

Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate: i sanitari hanno preso in carico una ragazza di 20 anni trasportata per accertamenti all’ospedale Mandic di Merate. Allertati anche i Vigili del fuoco.