Osnago, incidente lungo la Provinciale: tre auto coinvolte

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì, intorno alle 17.30

Sul posto due ambulanze e i carabinieri della Compagnia di Merate

OSNAGO – Incidente tra tre auto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, lungo la Sp 342 a Osnago, all’altezza del Centro dell’arredamento.

Per motivi al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi, le tre auto si sono scontrate in maniera violenta. Sul posto sono state inviate, dalla centrale operativa di Areu, due ambulanze che hanno soccorso tre persone.

Inevitabili i disagi alla viabilità lungo un’arteria sempre molto trafficata.