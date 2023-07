Paderno, nonostante l’ordinanza bici e pedoni sull’alzaia dell’Adda: “E’ pericoloso”

Il tratto di alzaia, dove c’è anche il ristoro Stallazzo, è attualmente chiuso in attesa del ripristino dei danni causati dal maltempo

Gasparini (Coop Sollievo): “Le disposizioni vanno sempre rispettate, vi chiediamo di pazientare”

PADERNO D’ADDA – “Nonostante il provvedimento di interdizione al transito lungo l’alzaia dell’Adda tra Paderno e Cornate, emesso dal Consorzio Villoresi, la gente circola liberamente a piedi e in bicicletta, con rischi incalcolabili”.

La denuncia arriva da Luigi Gasparini della Cooperativa Sollievo che gestisce il ristoro Stallazzo. Il tratto di alzaia in questione è stato interessato dal crollo di diversi alberi a causa del forte maltempo di lunedì. Per motivi di sicurezza il Consorzio Villoresi, proprietario dell’area, aveva emesso un’ordinanza di chiusura, ignorato tuttavia dai più.

“Esistono lungo l’alzaia diverse decine di alberi lesionati e pericolanti che potrebbero cadere da un momento all’altro creando problemi molto gravi – dichiara Gasparini – La nostra cooperativa è logicamente molto dispiaciuta della circostanza, essendo parte in causa, non potendo svolgere la propria attività di accoglienza di turisti e visitatori (il locale è chiuso sino al ripristino delle funzionalità, ndr). D’altra parte le disposizioni vanno sempre rispettate, in particolare modo quando interessano aspetti legati alla prevenzione degli infortuni. Chiediamo quindi a tutti i soliti nostri amici di pazientare qualche giorno per permettere lo svolgimento dei lavori di monitoraggio e sistemazione dell’alzaia”.