Più servizi e risorse: bilancio positivo per il primo anno della polizia associata tra Olgiate, Calco e Brivio

Dal 2023 Olgiate, Calco e Brivio condividono il servizio di Polizia locale

Più di cento servizi serali e ventinove pattugliamenti festivi effettuati grazie alla gestione associata

BRIVIO / OLGIATE / CALCO – Una maggiore copertura del territorio che si è tradotta in più di cento servizi serali e e ventinove pattugliamenti festivi. Un unico comandante grazie al quale è stato possibile liberare risorse per assumere personale e finanziare servizi extra. Sono i benefici della gestione associata di Polizia locale tra i Comuni di Olgiate, Calco e Brivio illustrati questa mattina, mercoledì, dal comandante Alberto Maggioni.

A poco più di un anno dall’inizio della condivisione di personale e mezzi tra i tre Comuni (che insieme rappresentano una popolazione di 16.185 abitanti), il bilancio è sicuramente positivo. “Prima della convenzione non tutti i giorni feriali erano coperti dal servizio” ha rimarcato Maggioni, ricordando la difficoltà, condivisa da tutti e tre i Comuni, di riuscire a prevedere la presenza di due agenti sia al turno della mattina che a quello del pomeriggio. “Perché non siamo rimasti soli?” si è poi domandato, retoricamente, il comandante, ponendo come risposte la volontà di estendere il servizio, liberare risorse economiche grazie a un unico responsabile e potenziare il livello di sicurezza urbana.

Per tutto il 2023 si è riusciti a garantire due agenti per turno e un operatore in ufficio per rispondere alle richieste dei cittadini, mantenendo l’apertura dello sportello al pubblico, in tutti e tre i Comuni, gestito direttamente dal comandante.

Quanto all’attività svolta nel 2023, vanno segnalati i 376 posti di controllo, i 18 sinistri rilevati (di cui uno mortale) e i 2381 verbali, tra cui 14 sanzioni per abbandono di rifiuti. Più di 300 le notifiche di reato e ben 605 i sopralluoghi per le residenze.