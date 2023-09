Santa Maria Hoè: incidente alle Tre Strade tra un’auto e un furgone

L’incidente è avvenuto oggi, giovedì, poco dopo le 17.30

Soccorsi una donna di 34 anni e un uomo di 59 anni

SANTA MARIA HOE’ – Incidente alle Tre Strade nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, intorno alle 17.30.

Per cause al vaglio dei Carabinieri intervenuti per i rilievi, un’auto e un furgone si sono scontrati a un incrocio lungo via Papa Giovanni.

L’urto è stato particolarmente violento tanto che l’auto è finita fuori strada. A incidere molto probabilmente nella dinamica del sinistro l’asfalto reso particolarmente viscido dalla pioggia.

Due le persone soccorse: una donna di 34 anni e un uomo di 59 anni. Sul posto si sono portate due ambulanze e l’automedica in codice giallo. Allertati anche i Vigili del Fuoco.