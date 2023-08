Sport in lutto. E’ morto il presidente del CSI di Lecco, Ennio Airoldi

Da tempo lottava contro una malattia

LECCO – Da tempo lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo: è morto la scorsa notte a 60 anni, Ennio Airoldi il presidente del comitato di Lecco del CSI (Centro sportivo italiano).

Airoldi abitava a Merate con la moglie e i due figli. Amava lo sport e i valori educativi ad esso connessi, soprattutto in funzione dell’importanza educativa per i giovani. Molto conosciuto e amato nel Lecchese e nel Meratese, Airoldi è stato anche uno dei soci fondatori e degli allenatori dell’Osgb, società dell’oratorio, che gli ha dedicato un ricordo su Facebook: “Non esistono parole in momenti così. Vogliamo ricordarti e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per la nostra società e per la comunità di Merate. Ci mancherai tanto Ennio”.

“Sono profondamente scosso e addolorato per la terribile notizia della scomparsa di Ennio, con cui in questi anni abbiamo collaborato su diversi progetti – ha detto l’assessore allo Sport Emanuele Torri -. La sua attenzione alle persone e il suo generoso impegno, insieme alla sua grande disponibilità, hanno fatto sì che tutti lo stimassero. Ennio lascerà un vuoto enorme, ma sono certo che il suo esempio rappresenterà un modello da seguire, per tutti, dai numerosi giovani che tutte le settimane mettono in campo i valori dello sport che Ennio ha saputo testimoniare, fino ai dirigenti che cercano di trasmettere con passione ciò che Ennio ha vissuto come uomo”.

I funerali saranno celebrati lunedì 28 agosto alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Merate.