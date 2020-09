Alice Brignoli arrestata in Siria. Era fuggita insieme al marito per unirsi all’Isis

Terrorismo. I Carabinieri del Ros hanno individuato e arrestato Alice Brignoli in Siria

La donna, residente a Bulciago, sta per essere rimpatriata insieme ai figli

BULCIAGO – Nel 2015 era partita con il marito e il tre figli piccoli, lasciando l’abitazione di Bulciago per unirsi all’Isis nelle terre del Califfato in Siria. Questa mattina, Alice Brignoli sarebbe stata individuata e arrestata in Siria dai carabinieri del Ros: è la notizia è riportata dalle principali agenzie giornalistiche nazionali.

La donna, cittadina italiana convertita all’islam, è indagata per associazione con finalità di terrorismo internazionale così come il marito Mohamed Koraichi.

Gli uomini del Ros dei carabinieri avrebbero individuato, insieme alla donna, anche i figlioletti (un quarto bimbo sarebbe nato in questi anni in Siria) e stanno procedendo al rimpatrio dell’intera famiglia in Italia. La stessa Alice Brignoli qualche mese fa, confinata in un campo profughi con i propri bimbi dopo la sconfitta dello Stato Islamico, attraverso una onlus, aveva chiesto di poter fare ritorno nel proprio Paese.

Un analogo appello lo aveva lanciato anche il marito Koraichi, incontrato casualmente da un giornalista de Il Giornale in un altro campo profughi nella zona di Al Hassaka, nel Nord Est della Siria.

La coppia aveva avuto un ruolo anche nel reclutamento nell’associazione terroristica di Abderrahim Moutaharrik, ‘il pugile dell’Isis’ come è stato soprannominato, e della moglie Salma Benncharki, arrestati nell’aprile del 2016 a Lecco. Moutaharrik, attraverso Koraichi, aveva ricevuto l’ordine di non partire per la Siria ma di colpire in Italia, con un attentato terroristico in Vaticano.

Seguiranno maggiori dettagli sull’operazione del Ros