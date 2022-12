Anziana truffata a Nibionno, consegna gioielli ad uno sconosciuto

Prima una chiamata per raggirarla, poi un complice passa alla porta e “ritira” i gioielli

E’ successo in località Cibrone. Il caso al vaglio della Polizia Locale e Carabinieri

NBIONNO – Ancora una volta sono gli anziani le vittime prescelte dai truffatori: a Nibionno, una signora, residente in località Cibrone, è stata raggirata e derubata dei gioielli che aveva a casa.

Intorno alle 10.30 è stata contattata telefonicamente da una donna che l’ha convinta a versare gioielli ad un incaricato.

Un individuo non meglio identificato si è presentato a piedi presso l’abitazione della vittima facendosi poi consegnare un discreto quantitativo in gioielli. Si tratterebbe di un uomo di aspetto robusto e vestito con un giaccone scuro ed un cappello in modalità scozzese.

Non vi sono altri elementi utili la Polizia Locale di Nibionno e i Carabinieri di Costa Masnaga ai quali la signora si é rivolta e che si stanno occupando del caso visionando le telecamere recentemente fatte posizionare dal sindaco Laura Di Terlizzi per cercare ulteriori indizi che possano aiutare ad identificare il truffatore.