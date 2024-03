Incidente a Oggiono, auto si ribalta, soccorso 78enne

E’ successo verso le 18 in via 25 Aprile

L’uomo in codice giallo al Manzoni di Lecco

OGGIONO – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 marzo, a Oggiono, in via 25 Aprile. Coinvolto un mezzo, un’automobile, che per motivi da chiarire si è ribaltata sulla carreggiata. E’ successo intorno alle 18.

In posto si sono portati i soccorritori in codice giallo insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine. Un uomo di 78 anni è stato preso in cura dai sanitari e trasportato in condizioni serie ma non gravi all’Ospedale Manzoni di Lecco.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.