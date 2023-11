Morto in Ospedale il 50enne soccorso dopo un malore fuori dall’azienda

E’ successo ieri, martedì

L’uomo aveva avuto un malore fuori da un’azienda

LECCO – E’ purtroppo morto in ospedale il 50enne soccorso ieri mattina, martedì, in gravi condizioni dopo aver accusato un malore sul piazzale esterno di una ditta a Oggiono.

Erano circa la 7.30 quando è stato lanciato l’allarme: in posto in codice rosso si erano portati i soccorsi. L’uomo, trovato in arresto cardiocircolatorio, era stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Manzoni di Lecco dov’era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Questa mattina, la triste notizia: l’uomo non ce l’ha fatta.