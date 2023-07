Oggiono: auto abbatte recinzione. Tre persone coinvolte

L’incidente è avvenuto ieri sera, sabato, intorno alle 22.30 nella zona del Fierone di Oggiono

Sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e carabinieri

OGGIONO – Tre persone sono rimaste coinvolte ieri sera, sabato, nell’incidente avvenuto in via Kennedy intorno alle 22.30.

Da quanto è stato possibile apprendere, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo di cui era alla guida finendo contro la recinzione posta a delimitare la zona del Fierone.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’automedica. Allertati anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Merate a cui spetterà il compito di effettuare i rilievi del caso.

Il conducente e i due bambini a bordo dell’auto sono stati trasportati in ospedale per accertamenti in codice verde.