Oggiono. Incendio di una canna fumaria, intervento dei Vigili del Fuoco

Pompieri al lavoro per domare le fiamme in una abitazione

“Si ricorda a tutti di far controllare le canne fumarie prima di accendere camini o stufe”

OGGIONO – Intervento dei Vigili del Fuoco a Oggiono nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì, per l’incendio di una canna fumaria. I pompieri sono intervenuti, intorno alle ore 19.30, con un’autopompa e un’autoscala e hanno lavorato per quasi due ore per spegnere le fiamme.

Vigili del Fuoco che colgono l’occasione per lanciare un appello per prevenire questo tipo di incidenti: “Con l’arrivo delle basse temperature, si ricorda a tutti di far controllare le canne fumarie prima di accendere camini o stufe”.