Tragico schianto in moto, muore giovane papà

Francesco Passarello aveva 26 anni, era cresciuto a Erba

L’incidente a Imola, dove viveva per lavoro. Lascia una bimba di 4 anni

ERBA/NIBIONNO – Un giovane di 26 anni, Francesco Passarello, erbese, è morto nella notte tra sabato e domenica in un tragico incidente in moto avvenuto sulle strade della periferia di Imola.

Stando a quanto appreso, Francesco, che viveva a Imola per motivi lavorativi, stava tornando da Cremona dopo essere andato a trovare la sua bimba di appena 4 anni quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per venire sbalzato violentemente sull’asfalto. Nonostante i soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed è purtroppo deceduto. E’ successo intorno a mezzanotte.

Un lutto che colpisce tre comunità: quella di Erba, dove lavora la madre di Francesco, impiegata in Comune nel settore Urbanistica, quella di Caslino, dove il genitore risiede e quella di Nibionno, nel lecchese, dove vive invece il padre.

Nato a Como, Francesco è cresciuto a Erba, aveva frequentato anche l‘oratorio di Buccinigo. La notizia della sua improvvisa morte ha lasciato dolore e sgomento.

Si attende ora di conoscere la data del funerale del giovane papà.