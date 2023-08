Vecchia Fiat 500 distrutta dalla fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco

L’auto è stata avvolta dal fuoco mentre era in marcia

Non si registrano feriti, ma l’iconico mezzo è andato distrutto

CASTELLO BRIANZA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra da Lecco per l’incendio di una vecchia Fiat 500. Erano circa le 22 di ieri, mercoledì 16 agosto, quando l’auto ha preso fuoco mentre era in marcia. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 1 ora e 30 minuti. Fortunatamente non si registrano feriti, anche se la vecchia automobile, emblema del made in Italy, è andata completamente distrutta.