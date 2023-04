Incidente a Olginate tra auto e moto. All’ospedale una giovane donna

Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra le vie Redaelli e per Calolziocorte, in prossimità del ponte Cesare Cantù

OLGINATE – Incidente a Olginate all’incrocio tra la via Redaelli e via per Calolziocorte all’imbocco del ponte. Il sinistro è avvenuto alle 15.30 circa di oggi, mercoledì, nel quale sono state coinvolte due auto e una moto.

Da quanto è emerso, fermo restando che la dinamica dovrà essere confermata dalle forze dell’ordine presenti sul posto, una delle due auto è entrata in collisione con la moto che, nella caduta, ha urtato una seconda macchina. Ad avere la peggio una giovane donna, alla guida della due ruote, subito trasportata all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.

Sul posto sono giunti i Volontari del Soccorso di Calolziocorte a bordo di un’ambulanza, sul posto anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri.