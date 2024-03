Pescate. Lavatoio nel mirino dei maleducati, il sindaco lo chiude

Alcuni ragazzi si ritrovano al lavatoio sporcando ovunque

Il sindaco ai residenti: “Non lasciate che quattro idioti la facciano da padrone sotto le vostre finestre, denunciate”

PESCATE – “Sono mesi che i cittadini della zona mi chiamano per mandare gli stradini a pulire il lavatoio di via XXV Aprile, meta prediletta di bande di ragazzi che si ritrovano ma poi sporcano ovunque andando pure a defecare nelle fontane, ma ora basta”.

Il sindaco di Pescate Dante De Capitani da stamattina ha deciso di chiudere il lavatoio: “Resterà tale, chiuso e sporco, finché non ci si renderà conto che i beni pubblici vanno usati come se fossero i nostri, prestando la stessa cura e la stessa attenzione. In passato ho già chiuso parchi e siti per molto meno”.

La zona non ha telecamere e quindi il sindaco ha chiesto aiuto ai residenti: “Non lasciate che quattro idioti senza educazione la facciano da padrone sotto le vostre finestre, denunciate alla Polizia Locale questi personaggi alcuni dei quali, mi dicono residenti a Pescate, ma che evidentemente non hanno capito come funzionano le cose qui”.